Wusstest du, dass eine 60 Watt Glühbirne in einer Stunde gleich viel Energie verbraucht wie nötig ist, um eine Last mit 30 kg Gewicht 734 m hoch zu heben? Kamper-Nachwuchs wurde auf den sorgsamen Umgang mit Energie und richtige Mülltrennung geschult.

TILLMITSCH. Das Thema Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensphilosophie des im Gewerbepark Tillmitsch ansässigen Generalunternehmens mit hauseigener Tischlerei und Schlosserei verankert. Dies unterstreicht der kürzlich stattgefundene Energie- und Abfalltrennungs-Workshop.CFO Ines Kamper: „Als ausgezeichneter Lehrlingsbetrieb ist es uns ein Anliegen, dass unsere Lehrlinge auch die Umweltthemen verstehen und in ihr berufliches und privates Handeln integrieren. Sie sollen für ihr künftiges Arbeitsleben lernen, was Nachhaltigkeit bedeutet und dass kluger Umgang mit Abfällen und Werkstoffresten durchaus auch profitabel ist.“

Im Rahmen der neu installierten "Kamper Akademie" wurden die Lehrlinge aus den Bereichen der Tischlerei, Schlosserei und dem Büro zum Thema Umgang mit Energie, Energieverbrauch und CO2- Emissionen, Abfallvermeidung und Wertstoffrückgewinnung aus Abfällen geschult. Ziel war es, die Lehrlinge für das Thema zu begeistern und zu sensibilisieren, aber auch zu ermächtigen, verantwortungsvoll auf ihre Kollegen einzuwirken.

Umgesetzt wurde das Projekt gemeinsam mit Entsorgungsfachmann Johannes Schantl, Kundenbetreuer bei FCC Austria Abfall Service AG, der Firma Kamper bereits als Vorzeigebetrieb betitelt und Energiefachmann DI(FH) Peter Enderle, MSc. von iwConsulting Engineers e. U.

Die regen Diskussionen bewiesen, dass der Kamper-Nachwuchs großes Interesse an den Themen hat und die Unternehmensphilosophie mit Engagement mitträgt.

Über Kamper Handwerk+Bau GmbH

Was 1964 mit einer kleinen Tischlerei im Familienhaus von Johann Kamper begann, hat sich mittlerweile zu einem internationalen Generalunternehmen mit 9 Gewerken (Baumanagement, Tischlerei, Metallbau, Trockenbau, Maler/Tapezierer, Bodenleger, Fliesenleger, Maurer, HKLS/Elektrotechnik) entwickelt. Eine traditionsreiche Unternehmensgeschichte, die unter dem Motto „100 % KAMPER, mastering your project“ in dritter Generation weitergeführt wird.

Ausgezeichneter Lehrlingsbetrieb

Die hervorragende Lehrlingsausbildung ist eine absolute Erfolgsbasis für KAMPER. Seit 1977 wurden bereits rund 100 Lehrlinge im Bereich der Tischlerei und Schlosserei ausgebildet. Viele der Lehrlinge haben den Karriereweg innerhalb des Unternehmens von der Lehre zu einer Führungs- oder Expertenaufgabe geschafft. KAMPER stellt dabei hohe Ansprüche an die Qualität in der Lehrlingsausbildung. Mit der Verleihung des Prädikats „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ wurde 2017 das besondere Engagement in der Ausbildung der Lehrlinge vom Land, der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer offiziell anerkannt und ausgezeichnet.