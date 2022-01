Schon mal an einen Lehrberuf in einer Druckerei gedacht? Noch nicht? Dann aufgepasst! Denn in der Druckerei Niegelhell in Leitring kann man viele verschiedene Berufe erlernen.

WAGNA. Das Aufgabengebiet als Grafikdesigner reicht der der Beratung über den Entwurf bis zur grafischen Gestaltung der Drucksorten. In der Druckvorstufentechnik erfolgt die Überprüfung der Druckdaten hinsichtlich der Druckfähigkeit sowie die Herstellung der Druckplatten. Bei der Drucktechnik gibt es den Bogenflachdruck sowie Digitaldruck. Im Bogenflachdruck sind die Mitarbeiter für das Einrichten der Druckjobs, für die Drucküberwachung sowie für die Wartung verantwortlich. Im Digitaldruck sind die Digitaldruckmaschinen zu bedienen und zu überwachen.

Abwechslungsreiche Jobs

In der Buchbindetechnik ist man für die Veredelung der Druckprodukte (Folienkaschierung, Prägung, etc.), Weiterverarbeitung sowie die Endfertigung der Druckprodukte zuständig. Im Beschriftungsdesing und Werbetechnik sind die Fachkräfte für die Einrichtung, Bedienung und Überwachung der Digitaldruckmaschinen sowie Schneideplotter zuständig. In weiterer Folge sind die hergestellten Produkte teilweise zu verkleben oder zu montieren.

Alle Lehrlinge brauchen technischen Verständnis und handwerkliches Geschick.