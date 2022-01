Der jüngste Dienststellenleiter beim Finanzamt Österreich, Martin Pommer, ist mit der Region bestens vertraut.

LEIBNITZ/DEUTSCHLANDSBERG/VOITSBERG. 35 Jahre jung, sportlich, wissbegierig, zahleninteressiert, heimatverbunden und die Zahlen bestens im Griff. Das ist Martin Pommer, der mit der Übernahme der Finanzamt Dienststelle Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg im Jänner 2021 eine besondere Aufgabe übertragen bekam. Der gebürtige Deutschlandsberger ist damit der jüngste Dienststellenleiter beim Finanzamt Österreich und Chef über 115 Mitarbeiter:innen an den drei genannten Standorten.

Pommer erklimmte die Karriereleiter im Eilzugstempo: Im Februar 2007 begann der gebürtige Deutschlandsberger und HAK-Absolvent seine Berufslaufbahn beim Finanzamt Deutschlandsberg (damals noch eigenständig). Berufsbegleitend studierte er in Wien und wechselte 2019 als Assistent der Sektionsleitung Verwaltung, Finanzmanagement und Services in die Bundeshauptstadt. Im Vorjahr kehrte er wieder in seine Heimat zurück.

Umfassendes Aufgabengebiet

"Mir ist es besonders wichtig, dass es den Mitarbeiter:innen gut geht, dann profitieren wir alle davon", betont Pommer, wobei die Ressourcen und die Leistungssteuerung einen wichtigen Fokus bilden. Das Aufgabengebiet des Dienststellenleiters beim Finanzamt reicht von der Personalsteuerung über die Steuerung der Management- und Supportporzesse bis hin zur Infrastruktur, was die Gebäudeverwaltung betrifft.

Darüber hinaus unterstützt Pommer auch bei bundesweiten Steuerungsaufgaben. Ihm wurde u.a. die Projektleitung im Einheitswertbereich übertragen, nachdem 2023 die Hauptfeststellung des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens ansteht.

Martin Pommer ist derzeit der jüngste Dienststellenleiter des Finanzamtes Österreich.

Foto: Waltraud Fischer

hochgeladen von Waltraud Fischer

Eigener Servicecenter

Auch wenn die Corona-Pandemie viele Herausforderungen mit sich bringt, so stehen die Mitarbeiter:innen des Finanzamtes bei Fragen gerne zur Seite. Terminevereinbarungen erfolgen online und telefonisch.

Egal ob beispielsweise Fragen zur Familienbehilfe, dem NoVA Steuersatz oder der Einheitsbewertung: "Das Finanzamt-Servicecenter findet in Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg großen Zuspruch und wird weiter ausgebaut", so der motivierte Dienststellenleiter.

Optimalen Ausgleich zur Zahlenwirtschaft findet Martin Pommer als Fußballtrainer der Jugend und bei Aktivitäten in der freien Natur.

Das könnte dich auch interessieren :

Wanderausstellung "Boden g'scheit nutzen" in Leibnitz (+Video)