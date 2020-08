Übergabe der neuen BMW Flotte für EuroSkills 2020 bei Gady Family

EuroSkills 2020: BMW Österreich und Gady Family luden zur Einweihung der EuroSkills 2020-Poolfahrzeuge.

Als einer der neuesten Silber-Sponsoren unterstützt BMW Austria gemeinsam mit dem südsteirischen Familienunternehmen Gady die EuroSkills 2020 durch eine ganz besondere Kooperation: Neun brandneue Fahrzeuge wurden dem EuroSkills 2020-Team für diverse Dienstfahrten zur Verfügung gestellt. Insgesamt sechs BMW X2 und drei BMW X3 schmücken also ab sofort die Straßen in ganz Österreich, gebrandet im nicht zu übersehenden EuroSkills 2020-Design.

Die offizielle Einweihung der Poolfahrzeuge fand kürzlich beim größten BMW Händler im Süden Österreichs, Autohaus Gady, im Zuge der Standortpräsentation in Lieboch statt. Die Gady Family umfasst derzeit 13 Standorte und beschäftigt rund 330 Mitarbeiter in der Steiermark, davon 49 Lehrlinge! Dazu wurde im Rahmen der Veranstaltung auch das symbolische „Sponsorship Certificate“ als Silber Sponsor von EuroSkills 2020 durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Präsident der WKO Steiermark, Josef Herk und den Geschäftsführer von BMW Austria, Christian Morawa, unterzeichnet.

Gelungene Überraschung

Eine Überraschung hatte Philipp Gady für WKO Präsident Josef Herk parat: "Nachdem mein lieber Freund Josef Herk einen runden Geburtstag hat, habe ich mir Gedanken gemacht, was schenkt man jemanden, der bereits alles hat. Als kleine Erinnerung und Symbol unserer Freundschaft von einem Südsteirer an einen Murtaler überreiche ich dir eine handgemachte Klapotetz inkl. gutem Tröpferl zum Verkosten!" Josef Herk stand die Freude ins Gesicht geschrieben und er bekräftigte: "Die Klapotetz bekommt einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch!"

Anlässlich der Einweihung sagte Christian Morawa: „Wir freuen uns sehr, die EuroSkills 2020 in Österreich unterstützen zu dürfen. Uns ist es wichtig, die besten Talente zu fördern und die Attraktivität sowie die Vielschichtigkeit der verschiedenen KFZ-Lehrberufe einem breiten Publikum darzustellen. Als BMW Group in Österreich wissen wir, wie wichtig eine gute Ausbildung sowohl für jeden einzelnen als auch für ein erfolgreiches Unternehmen ist. Die BMW Handelsorganisation beispielsweise beschäftigt hierzulande mehr als 480 KFZ-Techniker. Zusätzlich bilden wir derzeit 316 junge KFZ-Techniker und 71 Karosseriebautechniker aus.“

BMW als großer Unterstützer

Doch BMW Austria unterstützt EuroSkills 2020 nicht nur im Vorfeld der Veranstaltung: Die Fahrzeuge, an denen die Teilnehmer im Wettbewerbsberuf „Automobile Technology“ im Rahmen des Wettkampfs arbeiten werden, werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Das größte Motorenwerk der BMW Group steht im oberösterreichischen Steyr. Neben der Produktion forscht und entwickelt das Unternehmen in Steyr an hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren. Zudem werden dort wichtige Komponenten für die Elektromobilität gefertigt. Insgesamt sichert die BMW Group in Österreich über 10.000 heimische Arbeitsplätze und investiert umgerechnet jedes Monat eine halbe Million Euro – und das seit über 40 Jahren.

„Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre es nicht möglich, EuroSkills 2020 auf einem derartigen Niveau zu realisieren. Deshalb gilt ein besonderer Dank der BMW Austria und natürlich auch dem Traditionsunternehmen Gady Family dafür, dass sie sich durch ihre Mitwirkung an diesem großartigen Event auch für den Fachkräftenachwuchs auf nationaler und internationaler Ebene einsetzen“, so Josef Herk, Aufsichtsratsvorsitzender der EuroSkills 2020 GmbH über die Kooperation.