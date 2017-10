Ballkalender 2017/18 Leibnitz

Egal ob Maturaball, Blumenball oder Lederhosenball, im Herbst beginnt die Ballsaison und wir haben alle Termine in einem Kalender zusammengefasst.

Maturaball der 5B HAK, Henigstzentrum, Polonaise: 20:30 UhrJumpin'up (Sizilien)_ Italian & American 50s Swing and Jive; Das Kulturzentrum wird zum Tanzlokal!, Kulturzentrum Leibnitz, Beginn: 20:00 UhrBallcatraz - Ausbruch mit Matura (Maturaball d. HTBLA Kaindorf a.d. Sulm), OttersbachhalleWonderland - Expect the Unexpected (Maturaball d. HTBLA Kaindorf a.d. Sulm), St. Peter a. O.

04. Nov. 2017: Maturaball der 5A HAK, Mehrzweckhalle Gamlitz 04. Nov. 2017: Feuerwehrball d. FF Großfelgitsch, KPZ 04. Nov. 2017: Kathreinball, GH Ortner, Ragnitz 11. Nov. 2017: Maturaball der 8C BG/BRG Leibnitz, Kulturzentrum Leibnitz, Beginn: 19:00 Uhr 18. Nov. 2017: Steirerball ÖKB Heiligenkreuz/W, GH Lecker 18. Nov. 2017: Ball der Kameraden - ÖLB Ball, Restaurant Gollner, Beginn: 19:00 Uhr 18. Nov. 2017: Natural Born Engineers - Gebor'n für die Norm, Stainhalle - Lannach 23. Nov. 2017: Seniorenball v. Seniorenbund Schw. Mitterl., Kultursaal Frannach 24. Nov. 2017: Steigfingtaler Ball ÖVP Heiligenkreuz/W., KPZ 25. Nov. 2017: Junkerball, Mehrzweckhalle Gamlitz, Beginn: 20:00 Uhr 25. Nov. 2017: Maturaball der 8A BG/BRG Leibnitz, Kulturzentrum Leibnitz, Beginn: 19:00 Uhr 25. Nov. 2017: Rock around the clock, Bundesschulzentrum Deutschlandsberg

schließen X





05. Jän. 2018: ÖKB-Ball, Kultursaal Straß, Beginn: 19:30 Uhr



06. Jän. 2018: Feuerwehrball der FF Gamlitz, Gasthaus ZAP, Beginn: 20:00 Uhr

06. Jän. 2018: Ball der FF Oberhaag, Dr. Josef Krainer Halle, Beginn: 20:00 Uhr

06. Jän. 2018: Seniorenball v. Seniorenbund, GH Felgitscher

06. Jän. 2018: Dreikönigsball der FF Siebing, Musik- und Sängerheim Siebing, Einlass: 20:00 Uhr



12. Jän. 2018: Pfarrball, GH Walch, Allerheiligen b. Wildon



13. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FF Heiligenkreuz/W., KPZ

13. Jän. 2018: Maturaball der 8B BG/BRG Leibnitz, Kulturzentrum Leibnitz, Beginn: 19:00 Uhr

13. Jän. 2018: Feuerwehrball der FF Großklein, Gasthaus Wagner, Beginn: 20:00 Uhr

13. Jän. 2018: Kameradschaftsball des ÖKB, Gasthof Jauk-Hartner, Beginn: 19:00 Uhr

13. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FF Vogau, Kultursaal Vogau, Beginn: 19:30 Uhr

13. Jän. 2018: Feuerwehrball, St. Georgener Wirthaus, Beginn: 20:00 Uhr



19. Jän. 2018: 3. Jagd aufs Weingut (Jägerball), Gut Pössnitzberg Leutschach, Beginn: 20:00 Uhr

19. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FF Feiting, Gasthaus Fruhmann



20. Jän. 2018: ÖKB Ball, Gasthaus ZAP Gamlitz, Beginn: 20:00 Uhr

20. Jän. 2018: Pfarrball, KPZ Heiligenkreuz am Waasen

20. Jän. 2018: Jägerball des Steirischen Jagdschutzvereines Zweigstelle Arnfels, Saggautalerhalle, Beginn: 19:00 Uhr

20. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FF Weinburg am Saßbach, Kultursaal Weinburg am Saßbach, Einlass ab 19:30 Uhr

20. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FF Straß, Kultursaal Straß, Beginn: 20:00 Uhr

20. Jän. 2018: 3. Trachtenball, Mehrzweckhalle Wagna

20. Jän. 2018: Hengistball (Musikverein Hengsberg), Henigstzentrum

20. Jän. 2018: HTL Maturaball, Henigstzentrum

20. Jän. 2018: HAK Maturaball, Henigstzentrum



21. Jän. 2018: Seniorenball, St. Georgener Wirtshaus, Beginn: 14:00 Uhr



27. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FFF Edelstauden, Mehrzweckhalle Heiligenkreuz am Waasen

27. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FFF, Saggautalerhalle, Beginn: 19:00 Uhr

27. Jän. 2018: Feuerwehrball d. FF Obervogau, Gemeindessal Obervogau, Beginn: 20:00 Uhr

27. Jän. 2018: ÖKB Ball, St. Georgener Wirtshaus, Beginn: 20:00 Uhr



28. Jän. 2018: Kindermaskenball, Dr. Josef Krainer Halle Oberhaag, Beginn: 14:00 Uhr