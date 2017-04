Muttertagsbrunch mit A Gentle Conversation

Genießen Sie einen entspannten Muttertag im Kreis Ihrer Lieben beim Muttertagsbrunch auf Schloss Gamlitz.

Drei Stimmen, sechs Instrumente und eine große Portion Kreativität - das ergibt "A Gentle Conversation". Mit ihren Arrangements sowie ihren unverkennbaren Stimmen entführt Sie die Band auf eine musikalische Reise. Köstlichkeiten vom "all you can eat" Buffet und Weine aus Eigenproduktion in einem malerischen Ambiente runden das Angebot und diesen unvergesslichen Tag ab.

Das Team vom Schloss Gamlitz bietet allen Interessierten die Möglichkeit, Reservierungen auf der Webseite www.melcher.at , per E-Mail unter info@melcher.at oder per Telefon unter 0043/3453/2363 vorzunehmen.Sonntag, 14. Mai 2017Brunch-Beginn: 11.00 UhrBrunch-Ende: 14.30 UhrSpielbeginn: 11.30 Uhrinklusive Welcome Drink und Buffet (all you can eat)Tickets sind auch noch am Sonntag vor Ort verfügbar.Erwachsene: € 33.--Kinder bis 6 Jahre: gratis7 - 14 Jahre: € 1.-- pro Lebensjahrab 15 Jahre: € 33.--