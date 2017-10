12.10.2017, 00:23 Uhr



Mit Dank an Gerhard Woger, der diesen Tag iniitiert hat.Für jeden Anlass gibt es Tage,schon schier endlos ist die der Zahl.Doch für uns ist ohne Frage,der Regionautentag die erste Wahl!Es gibt so viele nette Leute,die trefflich hier stets mitgestaltenimmerzu, und nicht nur heute,der "Woche" schon lang die Treue halten.Kann nicht alle hier erwähnen,die Liste würd' nie enden dann.Höchstes Lob gilt allen denen,mit denen dieses hier begann.



Den Gerhard möchte ich doch nennen,der so vieles arrangiert.Und alle, die den Gerhard kennen,wissen, dass großer Dank ihm schon gebührt.Den Baier Hans, den muss man loben,er ist ein Meister, ganz und gar.Seine Bilder, abgehobenschönere man kaum je sah!Und auch Anna, diese große,Künstlerin der Fotowelt.Ob weite Landschaft, oder Roseein Bild von Anna stets gefällt!Ein besonderes "Willkomm'" ich sage,der Sylvia, die neu gekommen.Und ich weiß es, ohne Frage,der Anfang hat so gut begonnen.Ich kann nicht alle Namen sagen,doch ich grüße alle hier.Hier und heute, an allen Tagen,gut und teuer seid ihr mir!© A. Zinser