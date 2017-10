Walzerperlen - NEUJAHRSKONZERT

Gruß aus der Küche.

Die Kombination aus essen, trinken und feiern war in der Zeit der Wiener Walzer-und Operettenkomponisten ein ganz großes Thema. Nicht umsonst wurden zahlreiche Lebensmittel zu Walzern, Polkas, Liedern und anderen großartigen musikalischen Leckerbissen verarbeitet. So ist es nur naheliegend, dass sich die Walzerperlen für ihr Programm „Gruß aus der Küche“ an dieser reichhaltigen Küche bedienen.Serviert werden „Wiener Bonbons“, „Salzburger Nockerl“, „A´Mehlspeis“ und andere Speisen und Getränke aus der umfangreichen Speisekarte von Johann Strauß und seinen Zeitgenossen.Nach dem großen Erfolg von 2017 sind auch 2018 die beiden Diven Bettina Wechselberger und Birgitta Wetzl, mit einigen Schmankerln, auf dieser musikalisch-kulinarischen Reise dabei.Nach alt bewährter Manier, wird Klaus Melem wieder für das nötige Salz in der Suppe sorgen.Freuen Sie sich auf Neujahrskonzert-Glamour gewürzt mit einer Brise Kabarett!www.walzerperlen.comFoto © Franz RauchKartenvorverkauf: Trafik Zirngast WildonKarten online kaufen unter: www.wildkultwildon.atKartenhotline: Tel.: 0677 62243764Kartenpreise: VVK € 20,- Schüler und Studenten € 12,- | AK € 22,-