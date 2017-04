Welschbrunch 2017 mit den Old School Basterds

Die Old School Basterds präsentieren erstmals ihr neues Album "The Lost Tapes".



Der alljährliche Welschbrunch verspricht auch in diesem Jahr einen soulig und rockigen Tag. Die Old School Basterds geben erstmals ihr neues Album mit 14 eigenen Songs zum Besten. Köstlichkeiten vom "all you can eat" Buffet und Weine aus Eigenproduktion in einem malerischen Ambiente runden das Angebot ab.Das Team vom Schloss Gamlitz bietet allen Interessierten die Möglichkeit, eine Tischreservierung per E-Mail unter info@melcher.at oder per Telefon unter 0043/3453/2363 vorzunehmen.

Sonntag, 7. Mai 2017Brunch-Beginn: 11.00 UhrBrunch-Ende: 14.30 UhrSpielbeginn: 11.30 Uhrinklusive Welcome Drink und Buffet (all you can eat)Tickets sind auch noch am Sonntag vor Ort verfügbar.Erwachsene: € 33.--Kinder bis 6 Jahre: gratis7 - 14 Jahre: € 1.-- pro Lebensjahrab 15 Jahre: € 33.--