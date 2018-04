29.04.2018, 12:05 Uhr

Ein einfaches Mittel

Vor einigen Monaten machte ich eine unangenehme Feststellung: Meine Fingernägel begannen auszufransen, was ich als sehr hinderlich empfand. So ging ich daran, nach Hausmitteln zu fahnden, die den Nagelbruch bessern könnten, doch nichts nützte. Ratlos wendete ich mich an pharmazeutisch geschultes Fachpersonal, das mir Präparate empfahl, die sich als ebenso wirkungslos erwiesen. Ich war völlig verunsichert. Die rissigen Krallen blieben mir treu, und das monatelang. Eigentlich hatte ich mich mit meinem Problem bereits arrangiert, als ich den Regionauten Karl traf, der mit sicherem Blick ein Kieselsäuredefizit diagnostizierte. Schnurstracks trabte ich in Leibnitz in einen Drogeriemarkt, wo ich das sogenannte „Silicia-Gelee“ kaufte, das mir schon bei Sonnenbrand gut geholfen hatte. Zu Hause angekommen, las ich den Beipackzettel und nahm 14 Tage lang die empfohlene Dosis. Jetzt sind meine Fingernägel im Topzustand, wofür ich dem Karl und der Kieselsäure sehr dankbar bin.

Was mir geholfen hat, vielleicht auch anderen Regionautinnen und Regionauten helfen.

