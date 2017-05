95 Jahre Koppitz-Eis in Straß

15.05.2017, 07:52 Uhr

Zur Festveranstaltung füllten viele Gäste das Festzelt auf der Straße vor dem großen Gastlokal – von einstens 15 m2 wuchs es bis heute auf 2.000 m2 - und wird jetzt von Gudrun Preschern mit ihrem Sohn Christoph geführt, und sie geben damit 35 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. Zahlreiche Gratulanten stellten sich ein, an der Spitze Bürgermeister Reinhold Höflechner, der an die wechselvolle Familiengeschichte erinnerte, und seitens der Wirtschaftskammer überreichte Klaus Friedl als stellvertretender Obmann der Fachgruppe Gastronomie eine Dankes- und Anerkennungsurkunde.Es begann 1922 mit Großvater Bruno Koppitz, aus dem Sudetenland nach Straß gekommen, in einem winzigen Lokal, er „draxelte“ Schaumrollen, und in dieser Zeit schuf er auch das bald legendäre Koppitz-Eis nach eigenen Rezepten. Sein Sohn Josef mit Gattin Maria vergrößerte immer wieder mit viel Fleiß und Engagement die Lokalität, und seit 2013 steht Gudrun Koppitz als jetzige Chefin an der Spitze des Unternehmens. – Ein überaus reiches Festprogramm erfreute die Gäste bei viel Musik, Chorgesängen, humoristischen Einlagen, und sogar Erich Fuchs vom ORF gab sich die Ehre. Und eine Motorräder- und Traktorensegnung gab es seitens Pfarrer Robert Strohmaier. Eine Tombola-Verlosung ließ spannende Gewinnerwartung aufkommen. ​