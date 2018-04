Das ist halt der steirische Brauch

28.04.2018, 20:48 Uhr

Schon am Vorabend haben fast 30 Freiwillige den Baum kunstvoll bearbeitet.Der Baum wurde dann noch von Hand aufgestellt und dementsprechend groß war das Interesse an diesem Spektakel.Auch heuer kamen wieder viele Schaulustige, um die Männer und auch starke Frauen dabei zuzusehen, wie sie den über 25 Meter großen Baum mit Muskelkraft und Stangentechnik in die Höhe hievten.Vom Bezirksvorstand war BO-Stellv., BL Mag. Dr. Helene Silberschneider anwesend.

Der Baum steht nach alter Tradition vor dem Gemeindeamt.Er ist dort ein weithin sichtbares Symbol des gelungenen Miteinanders in der Gemeinde.Bürgermeister Ing. Volker Vehovec bedankte sich bei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz sowie bei allen, die das Brauchtum am Leben erhalten.