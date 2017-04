"Haare ab" für guten Zweck

26.04.2017, 11:35 Uhr

"Schnipp Schnapp - Haare ab!": Der Aufruf von Marcel Resch aus St. Johann i. S. brach Rekorde.

Marcel Resch

Dieter Ferschinger

Johanna Resch

Ingrid Gady

Waltraud Fischer

Lena

Es hat sich mittlerweile durchgesprochen: Wenn sichaus St. Johann i. S. mit seinem Verein "Steirer mit Herz" ins Zeug legt, dann ohne Mühen zu scheuen. In Kooperation mit dem Grazer Star-Figaroruf der Charity-Organisator zum "Haare spenden" zugunsten krebskranker Kinder auf - und die Prominenz folgte scharenweise, um Haare fallen zu lassen. Auch viele Kinder und Jugendliche trennten sich von ihren Zöpfen.Als eine der ersten Haarspenderinnen übergab Weinköniginihren Zopf. Aucherklärte sich sofort bereit, ihren Zopf für die gute Sache zu spenden: "Über 50 Jahre habe ich ihn gehütet, aber jetzt ist er sehr gut aufgehoben." WOCHE-Redakteurinübergab ebenso mit Freude ihren langen, dichten Zopf und den ihrer Tochter. Schlussendlich konnte sich Marcel Resch vom Verein "Steirer mit Herz“ über einen großen Berg von Haaren und Geldspenden im Wert von 1980,50 Euro freuen."In Kooperation mit dem Wiener Verein ,Haarfee' werden wir die Haarzöpfe/-spenden an diesen Verein überreichen, der auf die Herstellung von Echthaarperücken für Kinder spezialisiert ist", dankt Marcel Resch allen Beteiligten. Vorerst werden Messungen (Kopfumfang etc.) an dem jeweiligen Kind/Jugendlichen vorgenommen, um auch die Perücke dementsprechend zu knüpfen. "Im Herbst werden wir schon die erste Perücke übergeben können", freut sich Resch.

Spenden für krebskranke Kinder erbeten

Für die Herstellung von Echthaarperücken

Spendenkonto:

fallen Kosten an, da von den Krankenkassen nur ein minimaler Betrag übernommen wird. Jede Haar- oder Geldspende, egal wie groß, bringt "Steirer mit Herz" diesem Ziel näher.Steiermärkische Sparkasse, Verwendungszweck: "Name, Firma, Verein des Spenders"IBAN: AT21 2081 5000 4133 6405BIC: STSPAT2GXXX