Jen Bricker war zu Gast in Wildon

10.09.2018, 11:34 Uhr

Jen Bricker wurde ohne Beine geboren und gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Sie wuchs bei einer amerikanischen Adoptivfamilie auf, die sie, wie sie selbst betont, in allen Lebenslagen bestmöglich unterstütze. „Meine Eltern gaben mir eine immense mentale Kraft mit. Sie unterstützten mich in allem, was ich ausprobieren wollte.“Mit ungefähr sieben Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Sport. Seit elf Jahren ist die junge Frau als Profi-Akrobatin und Luftakrobatin tätig. „Alles ist möglich“ ist auch der Titel ihres Buches, in dem sie Menschen Mut machen möchte, ihre Träume zu leben, ganz egal, welche vermeintlichen Hindernisse ihnen im Weg stehen. „Ich bin meinem Umfeld dankbar, mich stets ermutigt zu haben.“