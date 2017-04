Legenden auf vier Rädern rollen wieder durchs Land

28.04.2017, 10:24 Uhr

Frühmorgens um 7 Uhr ging bei recht feuchtem Wetter die Zeitreise für die wetterfesten Besatzungen der bis 29. April dauernden Südsteiermark Classic 2017 los.

Mit reichlich viel Regen garniert waren Landschaft, Geselligkeit und Kulinarik beim heutigen Start in Gamlitz zur Südsteiermark Classic 2017. Das wie immer sehr prominent mit Oldtimern und Fahrern besetzte Teilnehmerfeld machte sich bei recht feuchten Bedingungen vom Gamlitzer Kirchplatz aus bei der großen Süd-Ost-Steiermark Runde auf den Weg über die Teichalm und das Vulkanland wieder zurück nach Gamlitz.

Prominte Teilnehmer

Zu den Frühaufstehern zählte Turbo-Koch Toni Mörwald mit Co-Pilot Josef Brucha. Die beiden Niederösterreicher ließen sich im offenen im Pontiac Racer 6-29A Speedster, Baujahr 1929 vom Regen keineswegs abschrecken. Ebenso wenig wieder Liechtensteiner Erich Hoop, der den gänzlich offenen Brasier voiture de course, aus dem Baujahr 1908, dem ältesten Oldtimer der Legenden-Rallye, mit überdimensionalen Bieber-Fäustlingen pilotierte.Manager Siegfried Wolf rollte dick eingehüllt im GAZ GL1, Baujahr 1932, dem einst schnellste Rennwagen der Sowjetunion, über die Startrampe. Das schwarze 4,2 Meter lange Edelstück zählte zu den Stars am Gamlitzer Kirchplatz.Trockener hatte es da schon Wolfgang Porsche, der Enkel von Ferdinand Porsche und Cousin Ferdinand Piëchs im geschlossenen Porsche 356C, Baujahr 1964.Summa summarum blieben die Oldtimer-Besatzungen trotz Schlechtwetter allesamt gelassen in ihren chromblitzenden Raritäten.