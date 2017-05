Muttertag ..Vatertag

10.05.2017, 21:38 Uhr

...sie sind nicht prominent- doch bekannter als so manch einer.......ihr Foto war nie in der Zeitung- weil die Rubrik Menschlichkeit ist sehr schmal ...... sie haben nie ein Buch geschrieben- doch sie hätten viel zu erzählen...... sie wurden nie geehrt- trotz enormer Leistungen......sie haben nie eine Medaille bekommen- trotz lebenslanger Bewegung.......sie besuchten nie einen Schönheitschirurgendas Strahlen in den Augen kam von allein …...sie sind keine Baumeister- und haben doch ein Heim geschaffen......sie wurden nie eingeschult in Kinderbetreuungund haben doch vielen, vielen Kindern geholfen es selbst zu tun...sie waren nie in einer Hilfsorganisationund haben doch Geborgenheit und Liebe verteilt...sie sind nicht reichdoch man bekommt mehr als sie haben...mit Stolz nenne ich sie Mutter und Vater!