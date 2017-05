Original Weststeirer-Schmäh

11.05.2017, 11:40 Uhr

er den steirsichen Schmäh wohl niemals ablegen wird.Geboren in Ligist und zur Schule gegangen in Köflach, zog es den Weststeirer später zur Militärmusik Steiermark.Dass er gleich mehrere Instrumente spielt, durften die Besucher seines aktuellen Programmes "Am Ende des Tages" hautnah miterleben. Zahlreiche Kabarettpreise und Auftritte im TV - vor allem mit seinem gleichermaßen wahren wie satirischem "Lärmschutzwand-Song" - machten Spörk schnell zum Senkrechtstarter der steirischen Kabarettszene.Im neuen Programm präsentiert er einmal mehr seine sehr sarkastische Sichtweise der Dinge und der Menschen und resümiert, dass man doch nicht so viele Probleme habe, wie gedacht. Der raunzende, grantige Österreicher steht ja auch nicht alleinda auf der EU-Bühne, denn dort gilt immer noch "Jeder gegen jeden"...Wortwitz in Reimform aus eigener Feder - das haben sich die Fans gewünscht - und das gibt Spörk ihnen auf der Bühne.Privat lebt Spörk mittlerweile auf seinem eigenen "kubanisch-steirischen Vierkanthof" im Bezirk Jennersdorf - beruflich darf man noch gespannt seinauf viele viele Auftritte. Die nächste Termine verschlagen ihn verstärkt nach Deutschland. Aber auch in der Heimat ist er wieder zu sehen/hören - undzwar u.a. mit seiner neuen Bandformation "Landstreich plus" am 14. Juni in Graz. Und im Herbst spielt er - wegen des großen Erfolges - nochmal im TheatercaféGraz sein aktuelles Programm "Am Ende des Tages".