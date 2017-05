Schratlsaison-Eröffnung mit zwei Ehrungen

05.05.2017, 08:15 Uhr

Ehrung für Alois Krammer

Eine besondere Ehrung wurde dem längjährigen Gemeinderat und Unternehmer Alois Krammer zuteil. Er schied kürzlich aus eigenem Wunsch aus dem Heimschuher Gemeinderat aus. Im Namen der Steiermärkischen Landesregierung überreichte Bgm. Alfred Lenz das von LH Hermann Schützenhöfer unterzeichnete Ehrendiplom an Alois Krammer. Dieses wurde von Gemeinderat Karl Oswald verlesen: "Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 2. März 2017 den Beschluss gefasst, Herrn Alois Krammer anlässlich seines 24-jährigen Jubiläums als Gemeinderat und Gemeindekassier für seine hervorragenden Verdienste um das Wohl der Bevölkerung der Gemeinde Heimschuh den besonderen Dank und die Anerkennung des Landes Steiermark auszusprechen." Für musikalische Umrahmung sorgten Bläser des Musikvereines Heimschuh.