Sonniger und modischer Auftakt beim Südsteirischen Herbstfest in Leibnitz

14.10.2017, 21:03 Uhr

Beim traditionellen Südsteirischen Herbstfest im Südsteiermark-Dorf am Leibnitzer Hauptplatz steht die Bezirksstadt zwei Tage lang ganz im Zeichen von Kulinarik, Brauchtum, Volksmusik und Tradition.

Musikalische Unterhaltung

Trachtenmodenschau zum Auftakt

Beim Südsteirischen Herbstfest des Tourismusverbandes Leibnitz-Südsteiermark im Südsteiermarkdorf am Hauptplatz von Leibnitz präsentieren zahlreiche Gastronomiebetriebe und Weinbaubetriebe aus der Südsteiermark ihre herbstlichen Spezialitäten.Zu einem Herbstfest gehört natürlich auch Musik, die am Eröffnungstag von der Musikkapelle Gabersdorf, der Strasser Böhmischen, dem Jugendorchester St. Johann/Arnfels, der Marktmusik Wildon, der Leibnitzer Gartenmusi und der Big Band George & Wolf kam.Erster Höhepunkt des Programms war eine große Trachtenmodenschau von Modegeschäften, die am Laufsteg zeigten, was in diesem Herbst alles so im Trend liegt.