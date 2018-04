20. Gady Markt in Krieglach steht vor der Tür

18.04.2018, 08:03 Uhr

Jede Menge Aktionen und Attraktionen erwarten die Besucher am 1. Mai 2018 beim Gady Markt in Krieglach. Mit tollen Angebote, viel Informationen und bester Unterhaltung ein perfekter Start in den Frühling.

In Krieglach wird der Frühling mit einem Fest begrüßt

Bereits zum 20. Mal geht am 1. Mai 2018 der Gady Frühlingsmarkt in Krieglach über die Bühne. Diese Veranstaltung hat sich im Mürztal schon als Fixpunkt in jedem Frühling etabliert und lockt jährlich bis zu zweitausend Besucher an. Eine große Auswahl an Landmaschinen, von den neuesten High-Tech-Traktoren und hochmodernen land- und forstwirtschaftlichen Geräten über jede Menge Zubehör bis hin zu Rasenmähern reicht die Palette. Gebrauchte und brandneue Pkw-Modelle werden zu speziellen Marktpreisen angeboten. Neben geballter technischer Information ist der Frühlingsmarkt in Krieglach auch beliebtes Forum um miteinander ins Gespräch zu kommen, Neuigkeiten auszutauschen und einfach einen schönen Tag zu verbringen.