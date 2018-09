30 Jahre Kiwanis-Club Leibnitz

19.09.2018, 11:51 Uhr

Da dies ein Anlass für eine würdige Feier ist, lud der Leibnitzer Service-Club Freunde aus ganz Österreich vom 14. bis 16. September zu einem Treffen mit umfangreichem Rahmenprogramm in die Südsteiermark ein. Der Höhepunkt dieses Jubiläums war am Samstag ein Galaabend im dafür bestens geeigneten Schloss Seggau mit rund 150 Festgästen. Moderatorin des Abends war Evelyn Schweinzger.Der amtierende Präsident Dr. Peter Rannacher konnte nicht nur „Kiwanier“ und deren ranghohe Vertreter aus mehreren Bundesländern, sondern ebenso viele Vertreter des öffentlichen Lebens in Leibnitz begrüßen. Als Zeichen der Verbundenheit waren ferner alle anderen Service-Clubs unserer Region vertreten. Auch der Gründungspräsident von Kiwanis Leibnitz, Raimund Müller, war unter den Festgästen.Ein umfangreiches aber vor allem beeindruckendes Programm zeigte den Besuchern was der Club seit seinem Bestehen geleistet hat, erlaubte Einblicke in das Clubleben und bot hervorragende Beiträge zur Unterhaltung und ebenso zum Nachdenken.Das Highlight des Abends war sicherlich der berührende Vortrag der jungen querschnittgelähmten ehemaligen Stabhochspringerin Kira Grünberg, die zum Thema „Mein Sprung ins neue Leben“ authentisch aufzeigte, wie man Schicksalsschläge positiv bewältigen kann.Musikalisch umrahmt wurde das Programm von Paul Greiner (Steirische Zieharmonika), Chiara Steinwender mit Katharina Hartner (Gesang), am Klavier begleitet von Mag. Ursula Innerhofer – Gluderer, weiters Barbara Hafner (Ukulele und Gesang), den „Drumbrothers“ Kevin und Mario Krobath sowie Mag. Gerhard Wiesenthaner.Das Showteam des Turnvereins Leibnitz begeisterte mit der Darbietung „Light Movement“.Es wäre nicht „Kiwanis“, wenn an diesem Abend nicht auch Geld für soziale Zwecke durch den Verkauf von Bildern und einer Festschrift gesammelt worden wäre. Und es wäre nicht „Kiwanis“, wenn diese Gelegenheit nicht für einen aufrichtigen Dank an alle Unterstützer bzw. Sponsoren sowie an die Stadtgemeinde Leibnitz aber auch an alle anderen Service-Clubs für die gute Zusammenarbeit und an die eigenen Mitglieder mit deren Partnerinnen genutzt worden wäre.Ein gelungenes Fest, das zeigte, was die Zivilgesellschaft zu leisten im Stande ist und ein Fest, das zugleich Ansporn sein kann, um noch mehr für benachteiligte Menschen in unserer Umgebung und auf der ganzen Welt zu tun!