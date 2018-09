40 Jahre Tischlerei Kumpusch: Hunderte klopften auf Holz

24.09.2018, 14:12 Uhr

Möbel, Mode und jede Menge Feierlaune – das war die Feier zu 40 Jahre Tischlerei Kumpusch in Gleinstätten!

„Im Grunde hat alles ganz einfach begonnen, nämlich mit einer Werkstatt, die mein Vater einfach mitten in dieses Feld hier gebaut hat. Und zwar vor genau 40 Jahren“, mit diesen Worten eröffnete Birgit Kumpusch das 40. Firmenjubiläum ihrer Tischlerei Kumpusch in Gleinstätten. Was vor vier Jahrzehnten ganz kleine begann ist über die Jahre zu einem bekannten Betrieb in der Steiermark gewachsen. Das bestätigte auch die anwesende Gästeschar. Mehr als 300 feierten im südsteirischen Gleinstätten das 40- Firmenjubiläum des Unternehmens mitten in der zum Festsaal umdekorierten Werkstatt. Mit einer ganz besonderen Überraschung für alle Kunden und Freunde, die der Chefin und ihrem Team gratulierten. Zum ersten Mal konnten sie das neu angebaute, stylische Büro – das im Zukunft die kreative Zentrale für den Planungsprozess sein wird – begutachten. „Meine Mitarbeiter haben in den letzten Wochen hart gearbeitet“, so Kumpusch. Anerkennung gab es auch von Landesinnungsmeister Walter Schadler: „Hier wird in zweiter Generation Handwerk mit richtig viel Leidenschaft gelebt.“Neben jeder Menge Feierlaune, kulinarischen Leckerbissen aus der Region und Musik von Chalk, Cheese & Pepper rund um Powerstimme Max Waltl war aber ein Programmpunkt besonders umjubelt: die Modenschau von und mit Lila-Designerin Lisi Lang. Gemeinsam mit Kumpusch entwickelte das Wiener Erfolgslabel nämlich eine exklusive Mode- & Möbelkollektion.