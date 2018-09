Abraham als Zeitzeuge

13.09.2018, 17:49 Uhr

Asteroiden schlagen laut Buch Genesis in Vorderasien und Tirol ein:Im 19. Kapitel der Genesis heißt es: „Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorrha Schwefel und Feuer vom Himmel herabregnen und vernichtete von Grund auf jene Städte, die ganze Umgebung, alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden wuchs. Diese Schilderung beschreibt einen Asteroidenschauer, auf den es weltweit Hinweise gibt, denn aus dieser Zeit existieren noch eine große Zahl von Höhlensiedlungen, in denen die Menschen vor Jahrtausenden vor Meteoriten Schutz gesucht haben könnten. Doch ist dieser Bericht aus dem Leben des biblischen Abrahams wirklich realistisch?

In den letzten Jahrzehnten gaben sich die Archäologen in Palästina die Schaufel in die Hand, um nach zerstörten Städten am Toten Meer und den Ursachen für ihren zu Untergang zu suchen. Bereits bekannt sind sehr schwere Erdbeben, die 1900 v. Chr. sich am Toten Meer ereigneten. Bei Grabungen fanden sich Siedlungsreste, die aber weder Hinweise erbrachten, dass es sich um die biblischen Städte handelt noch schlüssige Beweise für eine Vernichtung durch ein Erdbeben. Der Fund einer Steintafel aus der Zeit von Sodom und Gomorrha bringt Hinweise auf ein Himmelfeuer. Durch die Entzifferung des Artefakts erhält die Wissenschaft die präzise Beschreibung eines Asteroiden und die Abbildung seiner Flugbahn wie dieser über den Nahen Osten beobachtet worden ist. Auf Grund dieses Berichtes ließ der genaue Einschlagspunkt des Feuermeteors in Österreich berechnen: Köfels im Ötztal.Als ich vor einigen Jahren am Fuße des Aifners im Tiroler Kaunertal ein etwa zehn Kilogramm schweres Gesteinsstück fand, das glasig aufgeschmolzen war, stand ich vor dem selben Rätsel wie Werner Heißel aus Innsbruck. Der Mann hatte in einem Sonderabdruck 1938 die „Gesteinsaufschmelzungen bei Ötz im Ötztal (Tirol)“ zum Gegenstand ausgiebiger Forschungen gemacht. Über Gesteinsschlacken von Köfels und Ötz hatte schon der Oberlehrer Josef Kuen aus Ötz Mitteilung gemacht. Eine Untersuchung in Köfels 1937 und eine neuerliche vor Ort 1956, wo der genaue Fundplatz noch bekannt war, brachten keine endgültige Klärung der Ereignisse, bzw. was zu den oberflächlichen Schlackenbildungen geführt haben könnte. Wie immer, wenn Archäologen ahnungslos sind, kommen Götter ins Spiel; es könnte sich ja um steinzeitliche Kultfeuer handeln! Oder war es vielleicht doch ein Waldbrand, bei dem die Erdoberfläche schmolz?Der 1914 verstorbene Dr. Eduard Sueß, Professor der Geologie der k. k. Universität Wien i. R. und gewesener Präsident der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien und Gutsbesitzer, hatte sich schon lange vorher mit diesen Gesteinsaufschmelzungen in Köfels und Ötz im Ötztal auseinander gesetzt und war zu der Deutung gelangt, dass dort eine pyrogene Umwandlung der örtlichen Gesteine durch die Hitzentwicklung beim Aufschlag eines Meteoriten Ursache sein könnte. Licht in die Sache brachte endlich der Zufallsfund einer alten Steintafel, die in den letzten Jahren bei Grabungen am Schwarzen Meer der Archäologie in die Hände fiel. Sie bringt Licht in ein bisher völlig unbekanntes Ereignis, den Weg eines Asteroiden, der nach wissenschaftlichen Berechnungen in Köfels im Ötztal niedergegangen ist. Die Platte enthielt präzise astronomische Beobachtungen. Der Himmelskörper zog vor rund 4000 Jahren über das Heilige Land bis ins „heilige“ Land Tirol. Die Energie des Einschlages schleuderte aufgeschmolzene Gesteinstrümmer vom Ötztal bis ins Kaunertal.Sensationell, Abraham hat ein Naturereignis wirklichkeitsgetreu geschildert!