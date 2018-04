Alte Maibräuche

24.04.2018, 19:20 Uhr

Aus der Umgebung von St. Veit am Vogau wird 1885 von Maibräuchen berichtet, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Steiermark noch gepflegt wurden und einige sehr merkwürdige Züge an sich trugen. Sie hängen mit der sogenannten „Pfingstluken“ zusammen, die einen Spätaufsteher bezeichnet, der am Pfingstmorgen als letzter aus dem Bett steigt. Geweckt hat man die „Pfingstluken“ mit folgendem Spruch:„Pfingstluken steh auf,Reck d´Luken auf d´Höh auf,Nimm an Besen kihr aus,Treib auf´n grean Wasen,Die Küah müassn grasn,Leg di nohmal nieder,Aufs Jahr bist es wieder!“In Niederösterreich erhielt er als Pfingstkönig eine aus grünen Birkenreisern geflochtene Kutte, mit der man ihn umher führte. In Gebiet von Mureck und Straden war es üblich die Spätaufsteher mit Brennesselkränzen zu schmücken.Von den Pfingstluken-Bräuchen gehörten zwei dem Gebiet von St. Veit am Vogau bei Mureck an, wo ebenfalls der „Fuchstanz“ eine wichtige Rolle hatte.Der erste spielte im Ort Seibersdorf, nahe St. Veit am Vogau. Dort hielten die Frauen am Pfingstsonntag die Frauen ein gemeinsames Festessen, das der Dorfrichter (Ortsvorsteher) bezahlen musste, weshalb es auch „Richtermahli“ hieß. Männer waren von dem Festmahl ausgeschlossen. Diese rüsteten inzwischen den Umzug der „Pfingstlukenbraut“. Sie war ganz in Weiß gekleidet und trug ein weißes Tuch am Kopf. Mit zwei buntgekleideten, aber auch mit weißen Kopftüchern geschmückten “Kranzljungfern“ wurde sie auf einen mit Fichtenbäumchen und Reisigkränzen „aufgemascherlten“ Wagen gesetzt, den die Burschen von hinten schoben, wobei die Braut mit Brennesselkränzen beworfen wurde. Unter voranreitender Musik bewegte sich der Zug zunächst vor das Wirtshaus, wo die Frauen beim “Richtermahl“ saßen und wo nun die Teilnehmer des Umzuges bewirtet wurden. Sodann zogen diese auf die Felder hinaus, wo ein Flurumzug stattfand. Nach der Rückkehr ins Dorf wurde die Mahlzeit, nun von allen zusammen fortgesetzt und durch den „Fuchstanz“ beendet. Dieser Tanz hat seinen Namen daher, dass Burschen am Tag vorher einen Fuchs lebendig fangen und von Haus zu Haus tragen mussten, wofür sie Geld und Lebensmittel bekamen für das beschriebene Fest bekamen.

Nicht weit von Seibersdorf liegt die Ortschaft Wagendorf. Dort fand ein nicht weniger seltsamer „Pfingstlukenritt“ statt, den die Halterbuben (Viehhüter) veranstalteten. Ihre Rollen wurden durch ihr Eintreffen auf der Weide am Pfingstsonntagmorgen bestimmt. Wer mit seinem Vieh als erster ankam, wurde „Fahnlführer, der zweite „Klaubauf“, der dritte „Krotenstecher“ und der letzte „die Pfingstluken“. Alle miteinander hielten am folgenden Tag den festliche Ritt, zu dem ihnen die Bauern gerne ihre Pferde liehen, die ebenso wie der Reiter selbst von den Mädchen mit Blumen und Kränzen geschmückt wurden. Voran schritt die Musik, dann folgte der „Fahnlführer“ mit bunten Fähnlein, darauf der „Krotenstecher“ mit Helm, Schwert und einem langen Spieß, auf dem tote Frösche und Kröten aufgesteckt waren, dann kam ein „Stababkehrer“ (Staubkehrer), der mit einem großen Besen den Weg kehrte, ab und zu seinen Besen auch in eine Wasserpfütze tauchte und die Zuseher besprengte, ferner der „Klaubauf“, der alles aufgriff, was ihm im Weg lag und es auf die Leute warf und endlich auf einem alten lahmen Gaul die „Pfingstluken“, über und über in grüne Birkenreiser gehüllt. Der Zug bewegte sich nach St. Veit am Vogau und stellte sich dort in Reih und Glied. Sobald die Leute aus dem Nachmittagsgottesdienst kamen, schleuderte der „Krotenstecher“ seine toten Frösche und Kröten unter sie. Dann folgte ganz wie in Seibersdorf, auch hier der Fuchstanz, der das Fest beschloss.Dieser Brauch wurde 1847 verboten, weil einige Herrschaftsmitglieder von den herumgeschleuderten Kröten getroffen wurde. Wäre es nicht Zeit, diese Bräuche wieder aufleben zu lassen, ohne Tierquälerei zu begehen?