Angelobung für 56 Soldaten vom Jägerbataillon 17 aus Straß

28.04.2018, 10:46 Uhr

Landeshauptmann Schützenhöfer hob im Rahmen seiner Festrede einmal mehr die Bedeutung des Österreichischen Bundesheeres für Schutz und Sicherheit der Bevölkerung und die unerlässliche Hilfe im Katastrophenfall hervor: „Das Österreichische Bundesheer ist mit seiner allgemeinen Wehrpflicht ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Demokratie und unserer Republik“, betonte Schützenhöfer. „Sie, die hier versammelten jungen Frauen und Männer und alle Rekrutinnen und Rekruten in ganz Österreich tragen in den nächsten Monaten eine wesentliche Verantwortung für unser Land. Die Zeit des Präsenzdienstes ist jene Zeit, wo es heißt Solidarität zu lernen, mit Menschen aus allen Gruppen unserer Gesellschaft zusammen zu leben, gemeinsam einen persönlichen Beitrag für unser Land zu leisten“, so der Landeshauptmann zu den Soldatinnen und Soldaten.