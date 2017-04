Aprilwetter vor 110 Jahren

30.04.2017, 14:39 Uhr

Das heurige Aprilwetter war scheußlich; darüber muss man nicht lange nachdenken. Die düsteren Prognosen, die in der Landwirtschaft bereits zu einer Endzeitstimmung führen, beruhen auf Mutmaßungen, die durch einen Mangel an Information entstanden sind. Um Wettererscheinungen zu bewerten, hilft eine retrospektive Betrachtung von Ereignissen:Am 29. April 1907 berichtet das Grazer Tagblatt von einem Schneeunwetter. Nach fast hochsommerlicher Wärme während der letzten Apriltage sank am Sonntag, 28. April, in Villach die Temperatur von 22 beziehungsweise 24 Grad C. Wärme auf 6 bis 2 Grad C. Der Umschwung vollzog sich unter heftigem Gewitter mit Donner und Blitz. Sonntag früh hatte sich bis in die Ebene herab frischer Schneefall eingestellt, der bald eine Schneedecke von mehreren Zentimetern brachte. In Klagenfurt fing es Sonntagnachmittag zu schneien an, nachdem es im Gebirge schon am Samstag in den Vormittagsstunden bis zur Talsohle geschneit hatte.In Rann (Brežice), in der Untersteiermark tobte am Samstag ein orkanartiger Sturm, der hellen Sonnenschein brachte. Gegen Abend ballten sich am Nordhimmel schwere Wolken, welche nach eingetretener Windstille reichen Regen spendeten. Gegen Mitternacht trat Schneefall ein, der bis Sonntagnachmittag dauerte. Die Landschaft bekam ein Winterkleid. Wie weit ein Schaden an landwirtschaftlichen Kulturen entstand, muss erst festgestellt werden.In der Obersteiermark fielen am Sonntag den 28. April 1907 15 Zentimeter Schnee. e Beim Stubenberghaus am Schöckel zeigte das Thermometer am 29. April 1907 um 7 Uhr Früh minus 2 Grad C, um 11 Uhr minus 1 Grad C.

Wie der Bericht zeigt, waren die letzten Apriltage des Jahres 1907 denen von 2017 sehr ähnlich. Wer in der Klimageschichte zweitausend Jahre zurückschaut, erkennt einen Rhythmus, wenn auch die Wiederholungszeiträume verschieden lang sind.