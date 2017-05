Artenvielfalt im Naturpark

10.05.2017, 00:02 Uhr

Der Naturpark Südsteiermark lädt zum Start in die neue Saison zu zwei interessanten Veranstaltungen ein.

MARKT DER ARTENVIELFALT am 19. Mai 2017

von 08:00 – 16:00 im Naturparkzentrum Grottenhof

Dieses traditionelle Familienfest findet auf dem historischen Gut Grottenhof statt und ist den ganzen Tag ein Riesenspektakel für Groß und Klein. Unsere Besucher erhalten dieses Jahr reichhaltige und spannende Einblicke in die Vielfalt des gelebten Brauchtums und in das lebendige Handwerk: Der Bogen der Aktivitäten spannt sich vom Strohkörbe binden über das Schaudrechseln bis hin zur Herstellung alter Hausmittel. Das und vieles mehr gilt es zu entdecken.Umgibt es eine offizielle Begrüßung durch unseren Naturpark- Obmann Bgm. Reinhold Höflechner und dieEs werden an die 700 Kinder der Naturparkschulen – und Kindergärten der Region anwesend sein. Hervorzuheben ist, dass dieser „Kinderregionsführer“ mit den SchülerInnen der Naturparkschulen in zahlreichen Workshops entstanden ist. Dadurch gelang eine wunderbare Zusammenschau an kindgerechten Attraktion in der Naturparkregion für TouristInnen und vor allem auch für die NaturparkbürgerInnen. Der „Markt der Artenvielfalt“, sowie der „Kinderregionsführer“ werden mit Unterstützung durch Mittel der europäischen Union, des Bundes und der Steiermärkischen Landesregierung verwirklicht.Der Besuch des Marktes ist kostenlos.

TAG DER BIODIVERSITÄT im Naturpark Südsteiermark

12. - 13. Mai 2017

Am Tag der Biodiversität versuchen ForscherInnen verschiedener Fachrichtungen (Vögel, Insekten, Pflanzen etc.) innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Arten zu finden und zu dokumentieren. Trotzdem zählt nicht der Rekord sondern die Erkenntnis, welcher Artenreichtum vor unserer Haustüre auf den zahlreichen Streuobstwiesen vorhanden ist. Wir laden Sie dazu ein, den ForscherInnen beim Entdecken der Artenvielfalt am Hof von Naturvermittlerin Ursula Lechenauer über die Schulter zu blicken.20:30 Uhr: Suche nachtaktiver Arten6:00 Uhr: Den Vögeln auf der Spur9:00 Uhr: Beginn der großen Artensuche12:00-13:30 Uhr: Mittagspause13:30 Uhr: Weiter geht`s mit der großen Artensuche18:00 Uhr: Ende der VeranstaltungWeingut & Buschenschank Rack (Am Sauberg 33, 8451 Heimschuh) am Fr. & Sa - von hier sind es nur wenige Gehminuten über einen markierten Weg zu den ForscherInnen.Außer zu den Programmpunkten Fr. 20:30 und Sa. 6:00 (hier TreffpunktBuschenschank Rack) ist ein freies Kommen und Gehen erwünscht.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.Naturpark SüdsteiermarkGrottenhof 18430 LeibnitzTel.Nr.: 03452/71305