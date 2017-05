03.05.2017, 12:28 Uhr

Ausstellung in Turnau

Wenn ich richtig gelesen habe, findet in der steirischen Gemeinde Turnau eine Ausstellung über einen Leibnitzer Literaten und Politiker statt, der zur Polarisierung in der Bevölkerung seinen Beitrag leistete; zum Schaden aller Beteiligten. Der Weinbau, der damals auf slowenischen Arbeitskräfte angewiesen war, gehörte zu den Spezialkulturen. Was wäre naheliegender gewesen, als diese in ihrer Sprache auszubilden. Angesichts der Probleme, unter die der Weinbau durch die Reblausseuche litt, wäre Solidarität in der Gesellschaft zu erwarten gewesen, aber das Gegenteil war der Fall. Gegenseitige Provokationen führten zu einer gesellschaftlichen Spaltung der slowenischsprechenden und der deutschsprechenden Bevölkerung. Daran beteiligten sich auch Weinbaufachleute. Die Eröffnung der Weinbauschule Marburg war mehrmals verschoben worden. Trotz der Proteste, es blieb es bei der deutschen Unterrichtssprache. Eine geforderte slowenische Winzerschule in Luttenberg fand bis 1900 beim steiermärkischen Landtag keine Zustimmung, obwohl die Grundbesitzer auf das slowenischsprechende Personal sich verlassen konnten. Der Leibnitzer Landtagsabgeordnete und Carl Morré verstand es, die Slowenen rhetorisch durch den Kakao zu ziehen, zum Schaden aller.

Gefällt mir

0