Auszeichnung für Marktmusik Gleinstätten bei Konzertwertung

24.04.2017, 12:59 Uhr

Der an Jahren jüngste Blasmusikverein im Bezirksverband Leibnitz erhielt mit 61 Musikern nun die zweite Auszeichnung in Folge und strebt somit abermals dem Steirischen Panther und der Robert-Stolz-Medaille entgegen.Die Musiker bedanken sich hiermit recht herzlich bei den zahlreichen Familien und Freunden, welche vor Ort ihre Unterstützung gezeigt haben. Ein großes Dankeschön geht jedoch vor allem an den Kapellmeister für die ausgezeichnete Vorbereitung und sein unermüdliches Engagement für den Verein, ohne den ein solches Ergebnis nicht möglich gewesen wäre!Vorausblickend lädt der Musikverein zum Muttertagswunschkonzert am 13. Mai um 14:30 Uhr ins Haus der Musik, sowie zur Marschmusikwertung am 10. Juni beim Sportplatz der Berufsschule Gleinstätten ein.