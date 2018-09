Benefiz-Gospelkonzert des Vereins "Steirer mit Herz" mit Solid Voices

13.09.2018, 12:46 Uhr

Am Freitag, dem 23. November, steht das nächste Benefiz-Gospelkonzert des Vereins "Steirer mit Herz" in Kooperation mit den stimmgewaltigen Solid Voices in der Stadtpfarrkirche Leibnitz auf dem Programm.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Stadtpfarrkirche Leibnitz im Vorjahr, als Marcel Resch mit seinem Verein "Steirer mit Herz" gemeinsam mit Solid Voices zum ersten Benefizkonzert zugunsten krebskranker Kinder lud. Auch heuer werden sich die Sänger rund um Chorleiterin Susanne Klinger voll ins Zeug legen und die Kirche zum Beben bringen.Bitte rechtzeitig Karten sichern in allen Raiffeisenbanken (Ö-Ticket), allen Steiermärkischen Sparkassen, in der Pfarrkanzlei der Stadtpfarrkirche Leinbitz und allen Mitgliedern von Solid Voices und des Vereins "Steirer mit Herz".Info-Hotline: 0664/4595234.