Bernhard Theissel: Der Urwald hat es ihm angetan

07.05.2018, 08:00 Uhr

Bernhard Theissel hat über seine Expedition nach Venezuela ein Buch geschrieben.



Faszination Orinoko

Bernhard Theissel aus Kaindorf an der Sulm ist ein wahrer Abenteurer. Bereits vier Mal ist er nach Venezuela gereist und hat dort, im tiefsten Urwald, insgesamt 20 Wochen verbracht. Seine Erlebnisse hat er nun in seinem ersten Buch "Von der Mur zum Orinoko. Bei den Yanomami tief im Dschungel Venezuelas" festgehalten, das seit rund zwei Wochen im Handel erhältlich ist.Aber warum eigentlich Venezuela? "Ich war beim Bundesheer und habe über einen Kollegen davon erfahren. Ich war sofort fasziniert davon", berichtet der Autor. Die letzte Expedition, die er unternommen hat, hat acht Wochen gedauert. Gerne würde er wieder dorthin – aus politischen Gründen ist das derzeit aber nicht möglich. "Dort herrscht strengstes Sperrgebiet. Ich brauchte schon 2015, als ich das letzte Mal dort war, jede Menge Genehmigungen, und jetzt ist es unmöglich", informiert Theissel. Unterwegs war er mit einem ausgewanderten Deutschen und einem Indianer. Verständigt hat sich der abenteuerlustige Südsteirer mit Händen und Füßen. "In dem Gebiet bringt ein Dolmetscher nichts, weil jeder Stamm eine eigene Sprache hat."

Angst als Begrüßung

Viele Erlebnisse sind Bernhard Theissel in Erinnerung geblieben. Besonders war jedoch die Begrüßung der Yanomami. "Sie stürmten mit Pfeil und Bogen und viel Lärm auf uns los. Gott sei Dank habe ich vorab von diesem Ritual gelesen. Das Ziel ist es, den Besuchern Angst einzujagen, denn Tapferkeit ist für sie das Wichtigste", so Theissel, der in den acht Wochen unter den Yanomami gelebt hat. Ebenfalls anders ist ein Begräbnisritual: Hierbei werden die Toten verbrannt, die Asche nochmals zerkleinert und dann von den engsten Angehörigen in Bananenmilch getrunken. Diese und noch viele weitere spannende Erlebnisse hat Bernhard Theissel in seinem Buch festgehalten. Ein besonderer Nervenkitzel war es auch, völlig abgeschieden von der Zivilisation zu sein. "Wir haben uns auf die Kräfte der Schamanen verlassen", schmunzelt der Südsteirer. Noch ist seine Abenteuerlust nicht gestillt: "Ich würde gerne ins Grenzgebiet zwischen Venezuela und Brasilien. Da gibt es eine Stelle, die erst 1951 entdeckt wurde, und hierhin gab es bisher nur zwei dokumentierte Expeditionen."