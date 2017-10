Berufspraktische Tage an der NMS Wolfsberg

06.10.2017, 13:55 Uhr

An dieser erfahrungsorientierten Begegnung mit der Arbeitswelt nahmen die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen teil. Sie „arbeiteten“ in verschiedenen Betrieben in Wolfsberg i. Schw., Leibnitz, Gralla, Lebring, Kaindorf, Kirchbach, St. Nikolai o. Dr., St. Stefan i. R. und Vogau. Die Schüler zeigten sich an den Arbeitsprozessen in den Betrieben sehr interessiert. Einige von ihnen wissen nun bereits, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen.Die „Berufspraktischen Tage“ werden im Unterricht entsprechend vor- und nachbereitet (Berufsorientierung, Betriebserkundungen, Projekt „Mit Schirm, Charme und Melone“, BO-Lauf, Messebesuche uvm.). Besuch an den Praktikumstagen bekamen sie von ihren Klassenvorständen Eva-Maria Gerngroß und Anita Schneeberger, die fleißig Bildmaterial sammelten.