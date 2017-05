Bestnote für Leibnitzer Musikklasse

03.05.2017, 19:22 Uhr

Beim Landesjugendsingen in Weiz räumte die Musikklasse 2aw des B(R)G Leibnitz die Höchstbewertung ab – als Preis gibt es einen echten Promi-Auftritt.

Die lange Tradition großer Gesangserfolge für das Leibnitzer Gymnasium – Stichwort VOK und die Große Chance der Chöre – setzt sich fort: Beim Landesjugendsingen in Weiz trumpfte die Musikklasse 2aw groß auf. Perfekt von Mag. Irmi Schuller für das Wettsingen vorbereitet, begeisterten die Zwölfjährigen die gestrenge Jury mit dem Volkslied „Kuahdreck“, der heimlichen irischen Hymne „Lord of the Dance“ und mit dem Gospel-Klassiker „In The Sanctuary“. Mehr noch: Mit diesem Dreiklang konnte die Musikklasse sogar die Höchstwertung einheimsen. Verbunden ist damit nicht nur die Qualifikation für das Bundesjugendsingen, das diesmal in Graz stattfinden wird, sondern sie wurden dieses Mal ausgewählt, die Steiermark bei der großen Schlussveranstaltung am 26. Juni in der Grazer Stadthalle zu vertreten. Das heißt: Sie dürfen vor den besten Chorsängern und Chorleitern Österreichs singen.