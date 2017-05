Bewegter Frühling

11.05.2017, 11:56 Uhr

Ein Monat später, am 14. März, besichtigte der Pensionistenverband den "Gläsernen Hühnerstall" in Passail. Der Tagesausflug war sehr interessant und klanggemütlich aus.Im April ging es - kurz vor Ostern - zur Osterausstellung nach Burgau. Selbstverständlich wurde hier auch das eine oder andere Ostergeschenk mit nach Hause genommen.Ihren Geburtstag feierten im 1. Quartal folgende Mitglieder: Erika Kuhn, Johann Braunegger (leider kürzlich verstorben), Margarethe Oswald und Margarethe Pieber (alle 70-er);den 90. Geburtstag feierte Friedrich List und Bonaventura Sonnleitner zelebrierte bei guter Gesundheit seinen 92-er.Karl List (am Foto mit Obmann Edi Willinger und Subkassierin Angela Holler) durfte man zum 85. Geburtstag gratulieren - Hr. List ist schon seit über 20 Jahren beim PVO.Weiters feierte auch die bereits seit 27 Jahre als Mitglied aktive Franziska Müller (s. Foto) ihren halbrunden Geburtstag. Mit ihren 95 Jahren fühlt sie sich dabei jedoch gar nicht alt.