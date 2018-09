Blumenboutique Pürstner feiert Neueröffnung

18.09.2018, 08:52 Uhr

In Kaindorf entstand ein Vorzeigeprojekt der Firma P&H Rental, das Wohnen und Gewerbe vereint.



Mehr Platz

Eine Großbaustelle konnte in Kaindorf an der Sulm fertiggestellt werden. Die Firma P&H Rental GmbH, dahinter stehen die Brüder Gerhard und Kurt Pürstner sowie Johann Hutter, hat aus dem ehemaligen Blumengeschäft Pürstner einen völlig neuen Komplex entstehen lassen. Ein Großteil des Bestandsgebäudes in der Grazer Straße 170 sowie das Nebengebäude wurden abgerissen.Das Geschäft erfuhr einen Zu- und Umbau. Weiters befindet sich in dem Gebäude Büros und Wohnungen. Im ersten Bauabschnitt wurde überdies eine Teilunterkellerung durchgeführt. Insgesamt verfügt das Gebäude über vier Geschosse inklusive Keller. Im Erdgeschoss befindet sich die Blumenboutique Pürstner mit einem großen Blumenlager und 160 m² überdachte Ausstellungsfläche im Freien sowie drei weitere Geschäftseinheiten. Im ersten Obergeschoss wurden großzügige und individuell gestaltbare Büroräumlichkeiten geschaffen. Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Wohneinheiten, die teilweise über Penthouse-Charakter verfügen. Ein weiteres Highlight sind der direkte Zugang zum Lift sowie die Dachterrasse mit herrlichem Ausblick. Die Aufschließung des Gebäudes erfolgt über ein zentrales Stiegenhaus. Um die Barrierefreiheit sicherzustellen sind alle Geschosse über einen Personenaufzug erreichbar. "Dem vorherrschenden Ortsbild wurde unter Einhaltung einer zeitgemäßen Architektur vollinhaltlich Rechnung getragen", informiert BM Christian Efferl von der Firma GU Bautech, die als Totalunternehmer das Projekt begleitete. Das Gebäude ist mit modernster Ausstattung versehen und bietet die Glasfaseranbindung von A1 und UPC! Elektrische Raffstores, Klimatisierung sowie hochwertige Fliesen und Parkettböden gehören zum Standard. Auch auf Nachhaltigkeit und Ökologie wurde beim Neubau ein großes Augenmerk gelegt. Die Heizung des gesamten Gebäudes erfolgt mittels Fernwärme.

Noch freie Flächen vorhanden

Große Eröffnung am 21. September

Es sind noch einige Mietflächen von 20-600 m² für Interessenten vorhanden. Auch drei Geschäftslokale, mit einer Fläche von 50 bis 65 m² sind noch frei.Interessenten melden sich einfach beiunter der Nummeroder g.puerstner@sbt-wt.at .Obwohl der Betrieb der Blumenboutique Pürstner während der Umbauarbeiten aufrecht war, wird am Freitag, dem 21. September, ab 8 Uhr zur großen Neueröffnung eingeladen. Dabei können sich die Kunden vom neu gestalteten Geschäft überzeugen."Unser Blumengeschäft ist drei Mal so groß wie vorher und wir verfügen über ein überdachtes Freigelände von rund 160 m²", so Inhaber Gerhard Pürstner. Mutter Anna Pürstner und das kompetente und freundliche Team sind der erste Ansprechpartner, wenn es um Blumengestaltungen für diverse Anlässe geht. Zur Eröffnung erwarten die Kunden zahlreiche Angebote. Pünktlich zum Herbst wurden auch schon jede Menge schmucke Türkränze vorbereitet. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst!