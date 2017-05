Danke an die Schülerlotsen aus Gleinstätten, Wildon und Wolfsberg/Schwarzautal

12.05.2017, 10:41 Uhr

Unter dem Motto „Are You Ready To Jump?“ ging der "Danke Steirische Schülerlotsen VIP Tag" in Europas größtem Jump- und Trampolinpark Jump25 in Szene.

Dieser schon zur Tradition gewordene Event gilt als ein „Dankeschön“ des Verkehrsressorts des Landes Steiermark, des steirischen Landesschulrates, des Landespolizeikommandos Steiermark und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt an die zahlreichen Schulen bzw. Schülerlotsen die sich seit vielen Jahren in den Dienst der Sache stellen.Unter der Moderation von Kurt Shalaby und der Anwesenheit des Landesrat für Verkehr, Umwelt und Sport Anton Lang, und Dr. Maria Knauer-Lukas - Projektleitung des Steirischen Verkehrssicherheitsprogrammes, sowie Vertretern der Stadt Polizeidirektion Graz, media e-solution GmbH wurden die aktivsten Schulen ausgezeichnet. Unter ihnen waren auch 13 Teilnehmer aus Gleinstätten, 14 Teilnehmer aus Wildon und 10 Teilnehmer aus Wolfsberg/Schwarzautal.

Landesrat Anton Lang betonte in seinen Grußworten wie wichtig dieser tolle Einsatz der Schülerlotsen sei, welche jeden Tag und bei jedem Wetter den Dienst für die Allgemeinheit versehen und für die Sicherheit vor Schulgebäuden sorgen. Aus diesem Grunde dankt das Land Steiermark und ist sehr stolz auf die zahlreichen Schülerlotsen, welche sich ja ehrenamtlich engagieren, und bedankte ich auch bei den aktiven Pädagogen mit einem kleinen Geschenk.Diese Aktion besteht seit dem Jahre 2001 , und bisher haben inklusive dem Jahr 2017 an die 4.100 Schülerinnen beim Schülerlotsentag teilgenommen.14 Schulen haben seit 2007 keine Schülerlotsen mehr. Durch den Bau von Ampelanlagen, Straßenverlegungen etc. werden diese nicht mehr benötigt, was zweifelsohne als großer Erfolg dieser Aktion zu sehen ist.