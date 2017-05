01.05.2017, 16:45 Uhr

Das verrückte Wetter im Frühjahr 1907

Noch ein weiterer Bericht zum Aprilwetter 1907: Die Wettergötter müssen verrückt geworden sein. Heute schreiben wir den vorletzten April 1907 und wir haben ein Wetter, dass Gott erbarm. Die Wetterpropheten haben den Wunsch, dass schnöde Handwerk an den Nagel zu hängen. Keine Aussicht auf Besserung. Feststimmung strahlt sonst ein erster Maientag aus, die Lüfte warm, die sonne hell, der Wald belaubt und die Bäume im Blühen. Heuer nichts von alledem. Noch überall winterliche Kahlheit, kaum dass über Flieder und Kastanien der erste grüne Schimmer liegt. Wie das Wetter seit vielen Wochen war, ist es heute: kalt, trüb und niederschlagsreich. Zum Regen gesellte sich am 27. April 1907 ein Schneefall, der sich gestern (28. April) und heute (29. April) neuerlich einstellte. In Nordböhmen schneit es, in den Alpenländern schneit es, in Ungarn schneit es! Die Hochwassergefahr wird immer drohender. Einige Seen sind nahe dem Austritt. Erdrutsche sind die natürlichen folgen der Überschwemmungen. Die Reichstraße zwischen Werfen und Bischofshofen ist durch Erdstürze ungangbar gemacht, ebenso die Straße von Abtenau nach Golling. Auf der Straße Scharfling-Unterach wurden die elektrischen Lichtleitungen durch Ersturz beschädigt. Das abnorme Wetter ertreckt sich Nahezu über ganz Europa.

Grazer Tagblatt vom 29. April 1907.

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: