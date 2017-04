Die Alte kannte hier jeder

28.04.2017, 09:00 Uhr

Die einstige Gamlitzerin Amtmann lebt dank Franziska Skoff in "Die Amtmann" weiter.



Hoffest am Wochenende

Im Sommer 2009 erwarben Franziska und Walter Skoff die kleine Landwirtschaft vulgo Amtmann am Fuße vom Kranachberg. "Trotz des verwilderten Zustandes gefiel uns die sonnige Einzellage und wir haben uns mit viel Eifer an den Wiederaufbau gemacht", erzählt Franziska Skoff. Mittlerweile gibt es hier über 1.000 Rosenstöcke sowie unzählige Kräuter, Stauden und Wildgehölze zu bestaunen.Warum "Die Amtmann"? "Die Vorbesitzerin unserer Landwirtschaft war eine alte Frau, die allen Gamlitzern als ‚Die Amtmann‘ bekannt war, da sie immer mit einem alten Fahrrad vollbepackt mit Taschen unterwegs war. Da sie so etwas wie eine Kranachberger Institution war, haben wir beschlossen, sie auf unserem Logo und Etikett weiterleben zu lassen.""Beim Hoffest am 6. und 7. Mai gibt es einen großen Pflanzenmarkt mit unzähligen Paradeisersorten, Gurken, Zucchini und Kürbispflanzen, andere Raritäten, Duft- und Heilpflanzen sowie Rosenstöcken", lädt Skoff ein. Führungen durch den einzigartigen hügeligen Garten werden angeboten, ebenso Produktverkostungen. Auch Künstler und Kunsthandwerker aus der Region sind mit dabei. Sowohl "Die Amtmann" als auch das Weingut Skoff gehören dem Verein "Südsteiermark Spezialitäten" an.