"Die Latte liegt sehr hoch"

22.04.2017, 08:00 Uhr

Der Obsthof Zuegg in Eckberg ist Mitglied bei den Naturparkspezialitäten Südsteiermark.

Bei unserem Besuch am Obsthof Zuegg wimmelt es nur so an Arbeit. Nach dem schneereichen Winter, der immens großen Schaden anrichtete und tausende Bäume unter den Hagelnetzen quasi vernichtete, wurden heuer im Frühjahr unzählige Obstbäume nachgepflanzt. Christian Zuegg führt durch den Betrieb und erzählt von den preisgekrönten Produkten am Hof: "Wir produzieren ausnahmslos nach den Richtlinien des integrierten Obstanbaus." Dabei reicht die Palette vom Pfirsich- und Erbeernektar über den Quittensaft bis hin zum Apfelsaft. "Verglichen mit anderen Furchtsäften weist Fruchtnektar einen deutlich höheren Gehalt an Vitaminen, Mineral-, Pektin-, Gerb- und Cellulosestoffen auf. Ebenso höher sind Farbstoff- und Aromagehalt", erläutert Zuegg, der den Herbst vorwiegend bei der Arbeit im Keller verbringt.Der Obsthof Zuegg in Eckberg ist einer von 17 Mitlgiedsbetrieben vom Verein Naturpark Spezialitäten unter der Federführung von Obmann Otto Knaus. "Um Mitgliedsbetrieb zu werden, müssen klare Qualitätskriterien erfüllt werden. Die Latte liegt einfach sehr hoch", betont Projektleiterin Ursula Lechenauer.