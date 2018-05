02.05.2018, 13:24 Uhr

Die Nominees für den 30. Green Panther stehen fest

65 Nominierungen in 13 Kategorien, 37 nominierte Agenturen und Fotografen, davon neun „Newcomer“, die noch nie zuvor beim Green Panther teilgenommen haben – das sind die Eckdaten für den Green Panther 2018. Das Online-Voting der 50 internationalen Experten wurde beim Green Panther Nominierungsabend bekannt gegeben.

Leibnitz und Lebring Spannend ist die regionale Verteilung: 20 der nominierten Agenturen haben ihren Sitz in Graz, zehn arbeiten in anderen Regionen der Steiermark (Lebring, Leibnitz, Fürstenfeld, Gleisdorf, Kirchberg/Raab, Leoben, Pöllau, St. Ruprecht). Sechs der nominierten Agenturen kommen aus Wien, eine aus Klagenfurt.

Die Green Panther Trophäen in Gold, Silber und Bronze werden am 14. Juni bei der Green Panther Gala in der Grazer Stadthalle verliehen.

Gefällt mir