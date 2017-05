Die Weinbergler nehmen "Urlaubstausch" vor

Die Weinbergler laden am 19. Mai um 19.30 Uhr zur Premiere des Stücks "Urlaubstausch" ins NIKULT-Zentrum (Hinterhof Raika) in St. Nikolai im Sausal ein.

Das Lustspiel in drei Akten von Helmut Haidacher wird für beste Unterhaltung beim Publikum sorgen.

Weitere Termine: 20.,21., 22., 24., 25., 26., 27. Mai, 2., 3., 4., 5. Juni – wochentags um 19.30 Uhr, sonntags und feiertags um 14 Uhr.

Am 1. Juli gibt es überdies eine Galavorstellung mit anschließendem Buffet.

1 Euro pro Karte geht an "Steirer helfen Steirer".



Kartenreservierung: 0664/6388201