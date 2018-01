Diebstähle in Neutillmitsch nehmen kein Ende: Bitte um Hinweise

19.01.2018, 17:31 Uhr

Wie bereits berichtet, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 28. Dezember 2017 vom Lagerplatz eines Kfz-Betriebes zwei Zentralachsanhänger im Wert von mehreren Tausend Euro.In der Nacht zum Freitag, 19. Jänner 2018, zwängten unbekannte Täter erneut das Einfahrtstor zum Lagerplatz des Betriebes auf und stahlen einen weiteren Zentralachsanhänger im Wert von mehreren Tausend Euro.Wie die Ermittlungen ergaben, wurde in der Nacht zum 28. Dezember 2017 auch vom Areal einer Tankstelle in Neutillmitsch ein Zentralachsanhänger gestohlen.