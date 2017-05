Ehekontrakt aus dem Jahr 1820

05.05.2017, 20:07 Uhr

Amt Entschendorfden 23. August 820HeuratskontraktZwischen Franz Reihs, herrschaftlicher kornbergischer Unterthane und Keuschler zu Entschendorf und seiner Ehewirthin Cäcilia, geborene Holler.Ann. 1) Bestimmen beide Konleute über ihr sowohl dermal besitzendes als auch in Zukunft was immer für einen Rechtstitel an sich bringendes Vermögen eine allgemeine Gütergemeinschaft dergestalt, daß nach ihren Absterben eines oder des anderen Ehetheiles bei vorhandenen Kindern die Hälfte, in deren Erbgang aber das ganze des rückgelassenen weiteren Vermögens deren überlebenden Ehetheil bis auf den sub. § 3 von beiden Theilen festgesetzten Vorbehalt an - und zufallen sollen.Ann. 2) Wird dem Ehegatten Franz Reihs von Seite seiner verwittibbenen Mutter und Ausnehmerin Anne Reihs zufolge Inventars nach Franz Reihs den 28. Jänner 817 anzusprechen habenden wittiblichen Forderung zu 734 fl. 7 kr. W.W. ein Heiratsgut zugesichert mit 300 fl., sage Dreyhundert Gulden, welche nach ihrem Tode der Vermögensteilung nicht unterzogen werden sollen.Ann. 3) Bleibt von beyden Theilen der 4 te reine vermögensrechtlich vorbehalten; außerdem nimmt sich der Ehegatte 20 fl., sage Zwanzig Gulden, die Ehegattin 50 fl., sage Fünfzig Gulden, W.W., zur eigenen Disposition bevor.NachdemAnn. 4) die Ehewirthin unter der Grundherrschaft Poppendorf im Amte Perbersdorf einen Weingarten samt Keller und Preß, dann einen Acker eigentümlich benützt, so will zufolge der Sub. § 1 bedungenen Gütergemeinschaft ihren Ehegatten den gleichmäßigen Mitbesitz eingeräumt haben, daher ihm das Recht zusteht, sich diesfalls im Grundbuch an die Gewähr schreiben zu lassen; gleich wie auch der Ehegattin vice versa das Recht eingeräumt wird, sich auf die Realitäten ihres Ehegatten im betreffenden Grundbuch als Mitbesitzerin umschreiben zu lassen.

Zur Bestätigung dessen nachstehende Unterschriften, und eigenhändige Kennzeichen:Sigel: Herrschaft Kornberg am ab igenCäcilia Reihs mp. x Franz ReihsJosef Kaufmann mp. x Josef Hödl als ZeugenAmtmann als Zeug, x Josef Suggauund im Namen der Im. Ramharter mp. Namensfertigungverwittibten Anne Reihs und Zeug.Collationiert, und wurde gegenwärtige Abschrift dem im diesherrschaftlichen Heuratsbrief = Protokoll Nr. 3 pag. 88 - 89 enthaltenen Originali wörtlich gleichlautend befunden.Herrschaft Kornberg am 5. Februar 822.Zach. Böhm, c R.Siegel:MR