16.07.2017, 11:59 Uhr

Ein Sommernachtsalptraum

Die lauen Nächte im Juli können durchaus gefährlich sein; das beschreibt die nachstehende Geschichte:

Graz, 31. Juli 1932. In der Ortschaft Luttenberg (Ljuotomer) in der Untersteiermark hatte die 32jährige Gattin des Mühlenbesitzers Felix Wiesjak erfahren, dass ihr Gatte zu einer jungen slowenischen Hausgehilfin in Beziehungen steht und war – in ein großes Tuch eingehüllt – gegen Mitternacht, statt des Mädchens, selbst an den Rendezvous-Platz in den Garten der Mühle gekommen. Wiesjak erkannte seine Frau nicht, die er schlafend in ihrem Zimmer vermutete und umarmte die angebliche Geliebte. Während der Umarmung riss aber die Frau ein Messer heraus und verstümmelte damit ihren Mann auf entsetzliche Weise. Während der ohnmächtige Mann ins Spital gebracht wurde, hat man die Frau verhaftet; sie erklärte, die Tat keinesfalls zu bedauern und wollte darin nur eine gerechte Strafe für die Untreue ihres Gatten sehen.

