06.05.2018, 07:12 Uhr

Die bislang unbekannten Täter drangen im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr über eine Terrassentüre in die Wohnung ein, durchsuchten diese und stahlen einen Möbeltresor, in dem sich Bargeld in verschiedenen Währungen und eine hochwertige Armbanduhr befanden. Der Schaden dürfte mehrere Zehntausend Euro betragen.