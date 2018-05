03.05.2018, 17:33 Uhr

Eine Dame mit Gewicht

Zu den sehenswerten Artefakten am Seggauberg zählt eine Glocke. Die „Seggauer Liesl“ im Schloss Seggau bei Leibnitz, in der fürstbischöflichen Sommerresidenz, hat Gewicht. Die Dame wiegt immerhin 5.390 Kilogramm. Sie wurde 1688 auf Kosten des zum Erzbischof von Salzburg erhobenen Seckauer Bischofs Josef Ernst Grafen Thun vom Grazer Glockengießer Streckfuß direkt in Seggau gegossen. Die Glocke enthält die Inschrift: „Durch Florentin Streckfuß ich floß – Allhier zu Seckau in dem Schloß – Dem Höchsten sei Ehre und Preis -Daß er beglückt hat meinen Fleiß.“ Die frühere Glocke war während des Läutens bei seinem feierlichen Abzug als steirischer Bischof gesprungen.

Der große alte Glockenturm von Seggau, mit der zweitgrößten Glocke des Landes, wurde im Jahre 1815 und 1816 zur Hälfte abgetragen, die darin befindlichen römischen Bauteile größtenteils an das Joanneum versetzt, und ein Teil des Materials zur Erbauung einer Brücke über einen Arm der Mur nächst der Landschabrücke verwendet. Die „Liesl“ befand sich früher im alten Turm, nach dessen Demolierung sie herabgenommen und erst nach elf Jahren in dem alten, im ersten Schlosshof aufgerichteten Glockenstuhl, wieder eingehängt worden war.

Karl Schmutz schreibt 1822 als trauernder Zeitzeuge:

„Den Reisenden auf der großen Landstraße, den Bewohnern des Leibnitzerfeldes, des Sulm- und Lassnitztales und der nahen Berge, tönte nun nicht mehr nach dem Willen des Stifters, ihr majestätisches Tun, mit dem sie mehr als ein ganzes Jahrhundert dieselben täglich erfreute. Die Glocke war hörenswert und ist sehenswert.“

Sie ruhte nun jahrelang in einer Hütte im Schlosshof in Seggau bis sie am 9. August 1826 wieder das erste Mal geläutet wurde. Für uns läutet sie am Tag des Herrn. Wer heute sonntags zur Mittagszeit durch die Sulmau bei Leibnitz wandert, dem lässt sie ihre herrliche Metallstimme ertönen.

Unsere „Lisl“ ist eine Konkurrentin der großen Elisabeth im Glockenturm auf dem Schlossberg in Graz. Diese ist bekanntlich die größte, umfangreichste steirische Glocke. Sie wiegt jedoch „nur“ 4.138 kg und wurde 1587 vom Sachsen Martin Hilger gegossen.

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: