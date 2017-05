Einen Wappenteller für den neuen Primarius im LKH Südsteiermark

09.05.2017, 15:15 Uhr

Bgm. Peter Stradner überreichte an den neuen Primarius Dr. Bernhard Ritter einen Wappenteller der Marktgemeinde Wagna mit dem "Symbol der reichenden Hände".

"Bereits in den ersten Tagen meiner Arbeit ist mir in Wagna so viel Freundlichkeit, Herzlichkeit und Wärme entgegengeflossen", dankte Prim. Dr. Bernhard Ritter in seinen Eröffnungsworten. "Menschen helfen Menschen", lautet der Leitspruch der KAGes und genau dies werde hier in Wagna im Umgang mit Patienten jeden Tag auch wirklich gelebt."Die Expertise meiner Mitarbeiter ist sehr groß. Vor allem die Gastroenterologie und die Nephrologie sind ausgeprägte Stärken. Alle im Team sind zugleich auch ausgezeichnete internistische Allrounder. Eine meiner wichtigsten Aufgaben wird es daher sein, dieses Niveau zukünftig zu halten und die Abteilung gut weiterzuentwickeln", so Prim. Ritter. "Der Patient steht im Mittelpunkt und dazu gehören motivierte Mitarbeiter. Die Ausbildung der jungen Ärzte wird mir ein besonderes Anliegen sein."