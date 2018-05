Erholen am Badesee in Wildon

01.05.2018, 15:30 Uhr

"Wildon am See" öffnet am Dienstag, dem 15. Mai, seine Pforten für alle Badegäste und Erholungsuchende.



Naherholung vor Ort



Vielfältiges Angebot

Am 15. Mai startet die Badesaison offiziell am Badesee in Wildon. Bis dahin werden auch die Arbeiten am Badebuffet "Wildon am See", das nun von "b.quem"-Chef Mario Hödlmoser betrieben wird, fertig sein.Durch die Umbauarbeiten erfuhr das gesamte Seeareal eine tolle Verschönerung. "Wir wollen ein Naherholungsgebiet im wunderbaren Ambiente rund um den Badesee schaffen", informieren Mario und Eva Hödlmoser. Erneuert wurden dafür die komplette Seepromenade und die Grünanlage. Weiters wurde eine Sanierung beider Gebäude, also des See-Restaurants und des Beach-Corners, vorgenommen. Eine Adaptierung der Küche, der Waschstraße und des Schankbereiches wurde ebenfalls umgesetzt.Das Angebot, das die neuen Pächter bieten, lässt keine Wünsche offen. Die Kulinarik ist mit Eis am Stiel und Eiskaffee, kleinen Snacks, Speisen und Getränken bestens abgedeckt. Ein großes Augenmerk wurde auch auf die Freizeitaktivitäten gelegt, wobei ein Spaziergang an der neu angelegten Seepromenade empfehlenswert ist.Wer es eher gemütlich mag, kann die Seele auf den bequemen Sonnenliegen baumeln und das naturbelassene Ambiente auf sich entspannend wirken lassen. Die großen, wunderbar gepflegten Grünflächen sowie einige schattige Plätze runden das Angebot ab. Auch Sportler kommen hier auf ihre Kosten: Schwimmen, Laufen, Walken oder Radfahren sind hier möglich. Immerhin liegt der Badesee direkt am R2-Radweg. "Wir haben ein gutes Team vor Ort und ein tolles Angebot – die Gäste werden sich hier sicher wohlfühlen."

Daten und Fakten

Öffnungszeiten:Seerestaurant täglich von 9 bis 22 Uhr (Küche: 11 bis 20.30 Uhr)Beach-Corner wetterabhängig geöffnet von 12 bis 19 UhrBadesaison von 15. Mai bis 15. Septemberwww.wildonamsee.at