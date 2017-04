Erster Raritätenmarkt 2017 am Leibnitzer Hauptplatz

Leibnitz : Hauptplatz |

Am Samstag, 6. Mai 2017 können Sie beim beliebten Raritätenmarkt von 9 bis 15 Uhr am Hauptplatz in Leibnitz wieder Selbstgefertigtes, Modisches, Künstlerisches, Altes und Kulinarisches finden.

Diesmal bieten die über 45 AusstellerInnen – die bisher größte Anzahl an - Holz-, Stein-, Schwarzblech-, Kupfer-, Beton und Keramikprodukte an, es gibt eine Fundgrube für Antikes und Flohmarktware, viele ausgefallene Accessoires und Trachtenkinderbekleidung.

Außerdem finden Sie Genussprodukte wie veganes Brot, Gebäck und Schokolade, slowenische Spezialitäten und Weine, Liköre und Säfte sowie Austernpilze zum selbst züchten. Als Programmfixpunkt gibt es Schaudrechseln, der Leibnitz-lädt-ein Zug wird durch die Stadt fahren.



Weitere Termine des Raritätenmarktes: 3. Juni, 1. und 29. Juli, 2. und 30. September sowie 4. November