Eva Schlegel - große Ausstellung in der Galerie Marenzi

16.09.2018, 14:54 Uhr

EVA SCHLEGEL

Zauber der Unschärfe

Einen neuerlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Leibnitzer Galerie Marenzi stellt die derzeitige Ausstellung von Eva Schlegel dar – eine der wohl bedeutendsten österreichischen KünstlerInnen der Gegenwart.Ihr Werk umfasst fotografische, objekthafte, aber auch installative Arbeiten, die sie experimentell unter Verwendung verschiedener Medien wie der Fotografie auf Blei, Spiegel oder Glas auch räumlich umsetzt. Sie thematisiert dabei Grenzbereiche der Wahrnehmung, stellt Sehgewohnheiten in Frage. Seit 1995 hat Eva Schlegel zahlreiche Projekte im öffentlichen Raum im In- und Ausland realisiert.„In der Galerie Marenzi zeige ich meine LATEST WORKS, vor allem UNSCHARFE FRAUEN, UNSCHARFE TEXTE und einige wenige Bleiarbeiten. In der Arbeitsgruppe UNSCHARFE FRAUEN habe ich versucht, das Bild der Frau in den Medien zu bearbeiten und auch in die Unschärfe zu ziehen. Um zu sehen: wenn alles – die Individualität, die Gefühle, die ja im Gesicht ablesbar sind, weg sind – was bleibt dann an Information übrig? Was an Informationen erstens in den Körper eingeschrieben ist, und was für verschiedene Stereotype es in der Abbildung von Frauen in der Werbung gibt. Und davon gibt’s inzwischen eine ganze Reihe.“

Biografisches:

Geboren 1960 in Hall/Tirol, lebt und arbeitet in Wien, 1979 - 1985 Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst-Wien bei Oswald Oberhuber, 1997 – 2006 Professorin für Kunst und Fotografie an der Akademie der bildenden Künste-Wien, 2011 Kommissärin des Österreichischen Pavillons, 54. Biennale di Venezia-2011.Die Ausstellung ist bis 28.Oktober 2018 jeweils samstags von 10.00 – 14.00 Uhr zu sehen, oder über telefonische Voranmeldung: 03452-76506; 0664-1739219.Galerie Marenzi. Leibnitz, Bahnhofstraße 14